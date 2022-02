Valio jätab 4 miljonile jogurtitopsile plastikkaaned panemata

Tänavune plastikkaante ulatuslik vähendamine on etapp ettevõtte laiemas tegevuskavas, mis on jätk 2020. aastal ilmunud Valio esimesele suuremas topsis, aga lisakaaneta jogurtiseeriale.

Lisaks katsetati pilootprogrammile käigus piimatööstus korduvkasutatavaid silikoonkaase. «Tajume selgelt, et Eesti inimene soovib muutuseid keskkonnasäästlikemate alternatiivide suunas. Samas näitab praktiline kogemus, et kõik tarbijad ei ole selleks tegelikult täna veel valmis,» nentis Valio turundus- ja tootearendusdirektor Nele Jõemaa.

Ta selgitab, et paljude suuremate piimatoodete näol – nagu ka 350g jogurtite puhul – on reeglina tegu kogusega, mida inimene ei pruugi ühe korraga ära süüa. Et seda aga külmikus järgmiseks toidukorraks säilitada või kaasa võtta, on kaaned paljudele tarbijatele täna veel siiski olulised. «Katsetasime eelmisel aastal koostöös tarbijatega kompromissi, mille käigus pakkusime plastikust lisakaaneta jogurtite ostjatele kaasa silikoonist korduvkasutatavaid kaasi. See algatus võeti väga hästi vastu ning plaanime paralleelselt plastiku vähendamisega jätkata korduvkasutatavate kaante pakkumist ka sel aastal,» sõnas Jõemaa.