Investeerimishuviline mees kaotas kelmidele suure summa raha

Lisaks alustas politsei 7. veebruaril menetlus selles, et 53-aastasele naisele helistas ennast pangatöötajana esitlenud naisterahvas, kes väitis kannatanule, et tema pangakontolt prooviti teha kahtlane tehing. Kannatanu laadis enda arvutisse AnyDesk programmi ning hiljem selgus, et tema kontolt on võetud üle 3000 euro.