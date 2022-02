Inimesed kütusehinnast: mõte 2-eurosest bensiiniliitrist tekitab kõhedust

Anne (65) tõdes, et kütusehinnad on ikka midagi hullu. «Ma sõidan õnneks vähe, tööle ja tagasi, poodi. Pikemad reisid jäävad aga tegemata. Enne sai autoga reisitud, nüüd tuleb seda pikalt ette planeerida, kui aga liiga pikki plaane teha, jõuab kütuse hind eest ära minna.» Samas märkis Anne, et on sundseisus ja ei saa ka parema tahtmise juures autoga sõitmata jätta. Kui ta läheks tööle ühistranspordiga, kuluks selleks kolm-neli korda rohkem aega sest töökoht on kodust mitmekümne kilomeetri kaugusel. «Asi on ikka hull küll praegu, vaatad et hind on juba 1,7 eurot. Mõni sent saab kliendikaardiga hinda alla, aga ega see sent enam elu ei päästa,» võttis ta asja kokku.