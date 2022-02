Jätkusuutlikkuse uuring: eestlaste kestlikud hoiakud ei jõua tegudeni

Prügi sorteerimises ollakse aasta-aastalt tublimad, kuid jätkuvalt on inimestel keeruline aru saada, kas toode ja pakend selle ümber on kestlik või mitte.

Üha vähem on inimesed valmis tegema kliimasõbralikumaid valikuid, tahe nii Põhjamaades kui Balti riikides on langenud kolme aasta lõikes 82 protsendilt 79 protsendile. «Kolme protsendipunktiline langus tähendab, et ligikaudu 750 000 inimest on valmis kliima hoidmisse vähem panustama kui mõni aasta tagasi ja seda on maailmas toimuvat arvesse võttes liiga palju,» ütles uuringu tulemusi tutvustades Orkla Eesti jätkusuutlikkuse juht Evelin Heiberg.