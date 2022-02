Autotootjad unistavad, et saaksid istmesoojenduste eest iga kuu lisaraha küsida

Kuna autod on üha rohkem internetti ühendatud on taoline variant võimalik. Autotootjate jaoks oleks selline lähenemine ahvatlev - ühe sõiduki pealt saaks veel aastaid raha teenida. Ehk õnnestub koguni klientidega pikema ajalisi suhteid luua?

Lexus, Toyota ja Subaru loodavad, et kliendid maksavad võimaluse eest oma autot äpi kaudu kauge maa tagant lukku panna ja lukust lahti teha. Mõnedes BMWdes on võimalus lisatasu eest saada kaugtuled, mis läheneva liikluse peale eredust vähendavad. 2020 aastal mängis BMW ka mõttega küsida igakuist lisatasu istmesoojenduste eest.

Kindlasti on ka neid, kes rõõmustavad, et võivad maksta ainult nende lisavidinate eest, mida nad päriselt kasutavad. Autotootjad ei ole aga veel lõpuni välja mõelnud, mille eest inimesed tegelikult maksta tahaksid ning millised tasud neid lihtsalt endast välja viiksid. Ilmselt on lihtsam igakuist või -aastast tasu küsida täiesti uute teenuste eest.