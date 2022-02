Kuidas ühistust arvest lahti öelda ja omaette elektrit osta?

Elektrilevi võrguteenuse arendusjuhi Tõnu Roosve sõnul on kortermajade puhul võimalik kasutada mõlemat lahendus. Ühisostu korral on kortermajal ühine võrguleping ja tarbimise mõõtmine.

Umbes 10 protsendi kortermajade puhul, enamasti uusarendustes, on korteriühistul üks mõõtepunkt mis on liidetud jaotusvõrgu teenust pakkuva ettevõttega. «Sellisel juhul on ühistul sõlmitud elektrimüügileping maja kogu elektri tarbimise katmiseks ja mis sisaldab ka iga üksiku korteri tarbimist ja ühistu ise jagab kulu korterite vahel,» märkis Elektrumi tegevjuht Andrus Liivand.