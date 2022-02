Hakkaja eestlanna vahetas kindla Euroopa juristitöö maailmas laineid lööva koristusmeetodi konsultandi oma vastu

«Olen alati olnud kohusetundlik tubli tüdruk. Pärast kooli läksin õigusteadust õppima ja käisin seda rada ning kõik oli justkui olemas, aga ma ei olnud üldse rõõmus ja rahul ning tundsin, et ma ei ela seda elu, mis ma peaksin elama,» meenutas Lumeste.

Uue suuna oma elus leidis ta siis, kui avastas Netflixist Marie Kondo sarja, kus jaapanlanna õpetab inimestele kodude korrastamist. «Ma sain aru, et see koht, kus ma pean neid vastuseid otsima, on minus endas, minu asjades ja minu kodus. Asjadega töötamine on üle ootuste teraapiline tegevus,» tõdes Lumeste. Nii käis ta läbi kogu oma elamise ning kui seal oli kõik korda saadud, võttis ette ka sõprade ja sugulaste kodud.

Ta oli minemas erialasele tööle Berliini, kui mõtles ümber ja otsustas läbida hoopis KonMari koolituse. Tavaliselt tehakse sedasorti koolitusi Sidneys või San Franciscos, aga Lumestel õnnestus leida koolitus, mis pidi toimuma Londonis kuid oli koroona tõttu kolinud veebi.

«Pean tunnistama, et see on kõige parem valik, mis ma olen teinud. Õigusalane töö oleks ette näinud, et ma istun kabinetis 12 tundi ja lahendan mingeid jamasid. Nüüd näen, kuidas ma teen inimeste elu paremaks ja valmistan neile rõõmu,» selgitas ta särasilmselt.

See, et keegi julgeks korrastaja endale külla kutsuda, võtab muidugi harjumist. Ega naljalt taheta võõrast inimest oma riideid lappama. Alguses nõudis see palju selgitamist, kuid nüüd on kliendid julgust kogunud. Lumeste kalender on nüüd kuu jagu ette täis ja ta kinnitab, et selle ametiga elab kenasti ära.

Asju korrastatakse kindlas järjekorras. FOTO: Konstantin Sednev

Enne, kui ta kellelegi külla läheb, teeb ta perega ühe telefonikõne, kus arutatakse, mida ja kuidas täpselt ette võtta. Tihti muretsevad kliendid selle pärast, et ehk on neil vaja kappe, riiuleid või kaste juurde osta, et ikka kõik asjad kodus oma koha leiaksid. Lumeste sõnul ei ole aga seni juhtunud, et midagi oleks tulnud juurde osta.

Tavaliselt jääb pärast tema külaskäiku kappides ja riiulitel ruumi üle ning vajalikud karbid-purgid-potsikud on inimestel niikuinii kodus olemas. Kui keegi tahab, siis võib muidugi panna kõik asjad panna ühtemoodi kastidesse ja sildid peale, kuid kes seda ei soovi, võib käiku lasta vanad kingakarbid.

Kuidas oma asjadest rõõm üles leida?

KonMari meetodi puhul vaadatakse kodus kõik asjad üle ning küsitakse endalt, kas need valmistavad rõõmu. Mida nende abil teha saab? Kui tavaliselt algab kapi koristamine või raamaturiiuli sorteerimine sellest, et vaadatakse, mis on väike, katki või vana, siis nüüd tuleb alustada positiivsest. Inimene kipub mõtetes kalduma negatiivse poole – see aga ei pea nii olema.