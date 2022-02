5 tegevus, millega e-poed kliente närvi ajavad

1. Tüütud hüpikaknad ja robotid

Samuti levinud viga on vestluse algatamine e-poe poolt koos automatiseeritud sõnumitega. Paljud pelgavad roboteid ning pöörduvaid küsimustega vaid siis, kui tunnevad, et temaga suhtleb päris inimene.

2. Vestlusaken lehel on vaid ühes keeles

Tehnoloogia areng võimaldab pakkuda lihtsasti mitmekeelset klienditeenindust läbi vestlusakna tänu otsetõlkele reaalajas. Klienditeenindaja ei saa pidada kahte telefonikõnet korraga, aga kolm reaalajas vestlust eri keeltes on tänu tõlketehnoloogiate arengule on võimalik.

3. Pood küsib liigseid andmeid

Võimalda veebilehe külastajale isikustamata vestlust ja reaalajas vestluses ei tohiks pood küsida liigseid andmeid – sa ei pea teadma kliendi nime, meiliaadressi ega telefoni, et ta saaks infot, kas kaup on laos või millal jõuab lattu.

4. Reaalajas ei ole näha teeninduse kellaaegu

Tihti on vestlusakna ikoon küll lehe alumises parempoolses nurgas kuvatud, kuid reaalajas vestlust ei toimu. Vestusaknas peaksid olema kellaajad, millal päriselt on võimalik vastuseid saada, näiteks E–R kell 10:00–17:00.

5. Teenindusvälisel ajal sunnib kauplus kliente lahkuma oma e-poes

E-poe võlu on just selles, et avatud on see 24/7. Ka siis, kui teenindusaeg läbi (telefoniliin ei vasta, reaalajas teenindusaeg läbi), ei tohiks abi vajavat klienti suunata e-poest minema ehk meiliprogrammi. Kliendile oleks mugavam ja e-ärile kasulikum pakkuda ka väljaspool teenindusaega e-kirja saatmist koos meiliaadressiga otse vestlusaknast.