Paljud riidest näomaskid on kasutud

Kontrolli eesmärk oli saada ülevaade turul pakutavatest riidest näomaskide tõhususest. Testimistulemused näitasid, et riidest näomaskide filtreerimistõhusused võivad olla väga erinevad ning turul leidub ka maske, mille efektiivsus on väga madal, teatas amet.

«Kaupluses maski valides soovitame tarbijatel tutvuda maski pakendil oleva märgistusega. Eelistada tuleks maske, mille puhul on märgistusel välja toodud teave filtreerimistõhususe kohta. Mida suurem on filtreerimisnäitaja, seda tõhusam on mask. Samuti tuleks tähelepanu pöörata maski materjalile – väga õhukese ning läbipaistva materjali puhul võib eeldada ka madalat piiskade filtreerimise efektiivsust,» lausus TTJA tehnikaosakonna juhataja Ingrid Teinemaa.

Kui pakendil on viide näiteks 40-kraadisele pesule ja ei ole viidet triikimisele või desinfitseerimisele, mis tagaks viiruseosakeste hävinemise, on tegemist ühekordselt kasutatava maskiga. Sama kehtib ka maskide puhul, millel puhastusjuhised täielikult puuduvad.

Ettevõtjatele tuletab TTJA meelde, et riidest näomaskide müügile on amet välja töötanud miinimumnõuded. Miinimumnõuete koostamisel on võetud aluseks Euroopa Standardiorganisatsiooni juhendi sisu, millest olulisim on, et maskide filtreerimisomadused peavad olema testitud ning pakendil kirjas.