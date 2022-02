Seitse korduma kippuvat küsimust uue elatiskorra kohta

Oluline on märkida, et kohus võib elatise välja mõista ka uuest miinimummäärast suuremas summas lähtuvalt kummagi vanema varalisest seisust või lapsega seotud kulutuste jaotusest vanemate vahel. Sealjuures arvestatakse lapse kõiki eluvajadusi, nt tema võimetekohase haridusega seotud kulusid, alaealise kasvatamise kulusid ning lapse tavalist elulaadi.

7. Mis siis, kui teine vanem kulutab elatist enda peale?

On kummaline ja kahjuks üpris levinud arusaam, et lapse elatisraha kasutab teine vanem enda tarbeks. Lapse elatist on üpriski raske lapsevanemal enda huvides kasutada. Lapse kasvatamisega kaasnevad paratamatult kulud. Last on vaja toita ja riietada, laps tarbib samamoodi elektrit, soojusenergiat ja vett. Lapse transportimisega lasteaeda, trenni, arsti juurde, vanaema juurde jne kaasnevad kulud. Laste koolitarbed ja huvitegevused ei ole tasuta, laps vajab aegajalt ka ravimeid jne ehk kõik eeltoodu maksab. Piltlikult öeldes ei jäta vanemad, kellega laps elab, last pimedasse, ei keera lapse toast välja elektripirne ega jäta last kodu ukse taha ning ei lase lapsel paljalt ringi joosta ja nad ei jäta last nälga.

Mida elatise muutmiseks kohtusse pöördudes silmas pidada

Seadusemuudatustega anti kohtutele ka selge alus jätta elatise hagiavalduse esitamisel menetlusega kaasnevad menetluskulud vanema kanda, kes lapse nimel elatise hagi esitas olukorras, kus elatise hagi esitamisel kasutati oma õigusi pahausklikult. Sellise olukorraga võiks olla tegemist näiteks juhul kui lapsevanem tasub juba lapsele elatist piisavas ulatuses ning on valmis ka elatise suurendamiseks, kuid teine vanem pöördub sellest olenemata kohtusse ning kohtus jääb elatise hagi rahuldamata.

Mis puudutab elatise nõuete menetlemist kohtutes üldiselt, siis kindlasti ei vähenda see seadusemuudatus kohtute tööd. Seadusemuudatus tundub olevat suunatud eelkõige majanduslikult vähem kindlustatud elatist maksma kohustatud lastevanemate ja elatisvõlglaste olukorra leevendamisele. Kuid kahjuks on elu näidanud, et kui on antud võimalus elatise vähendamiseks, siis kasutavad vanemad seda olenemata sellest, kas see vastab lapse huvidele või mitte. Selged suunised laste elatiste vähendamisele annavad paraku vastava signaali ka neile vanematele, kes siiani toetasid oma lapsi ka suuremas ulatuses, kui viimati kehtinud miinimumsumma 292 eurot (pool 2021. aasta kuupalga alammäärast).

Silmas tuleb pidada, et uus regulatsioon ei anna alust vaid elatissummat vähendada, vaid vastavalt asjaoludele võib olla põhjendatud ning võimalik elatist hoopis suurendada (eelkõige vanema tegeliku majandusliku olukorra alusel). Kindlasti ei saa elatise vähendamine olla areneva ja ülalpidamist vajava lapse huvides senikaua kuni hakatakse kohtutes arvestama vanemate reaalseid sissetulekuid (sh ka võimalike ümbrikupalkasid ja muud vara) ja võimalusi oma lapsi ülal pidada endaga ühetaoliselt. S.o lähtuma ei peaks absoluutsest miinimumist, vaid vanemate reaalsest elujärjest.