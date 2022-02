Tarbijakaitse hoiatab Aleger Mööbli eest

Kahe nädala jooksul jaanuaris sai tabijakaitse ja tehnilise järelvalve amet (TTJA) 14 kirjalikku pöördumist ning palju kõnesid seoses ettevõttega Aleger Mööbel. Ametil on põhjust arvata, et kaupleja suhtes on pretensioone veelgi enamatel tarbijatel.