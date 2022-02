Viis nõuannet, kuidas märkamatult sadu eurosid kokku hoida

Analüüsi oma kulude-tulude tasakaalu

Et mõista, mille peale raha kulub, on mõistlik esmalt analüüsida, millele kulutad. Pane kas või lihtsasse Exceli tabelisse kulud, tulud ja kuu eelarve. Tasub proovida ka erinevaid rakendusi, mis võimaldavad kiirelt ja mugavalt üles märkida kulutused. Proovi näiteks oma kodupanga mobiilirakendust või selliseid äppe nagu Monify, Wally, Bilance, Wallet ja Myfinancier, kuhu saad sisestada oma eelarve kui ka jooksvad kulutused. Nii on võimalik paremini näha, mille arvelt võiksid edaspidi kokku hoida ning aitab vältida emotsiooniostude tegemist.

Paljud on tänu eelarve pidamisele avastanud mõttetud, kuid kokku liites suuri kuluartikleid, mille ära jätmise korral elukvaliteet oluliselt ei muutu – näiteks hommikune latte, saiake, võileib. Jättes iga tööpäev tegemata 2,50 eurose kulutuse, teeb see kuus kokkuhoidu 50 eurot ja aastas 600 eurot.

2. Koosta nädalamenüü ja eelarve

Kui Sa suundud iga päev pärast tööd supermarketisse või lähed sisseoste tegema ilma selge õhtusöögiplaanita, kipud kulutama märksa enam kui hädapärast vajalik. Koosta nädala või kolme päeva menüü ja ostunimekiri, sest nii suudad end paremini kontrollida. Kogumispäeviku grupi liikmed on avaldanud, et toidukuludelt aitab neil kõige paremini säästa korra nädalas e-poest tellimine, sest veebikeskkonnas muutub nädalamenüü koostamine automaatseks ja tellides on kohe silme ees, kui palju toit maksma läheb.

Kodukontoris olles on lihtne eelmise õhtu sööki soojendada, aga kui käid igapäevaselt kontoris tööl, siis tee lõunasöök kaasa. Ja ära unusta peamist– kunagi ei tohi poodi minna näljasena! Lastega poodi minnes lepi enne kokku, et nad saavad osta vaid ühe asja ning õpeta neid võrdlema kaupade hindasid.

3. Ära maksa telefoni, interneti ja televisiooni eest üleliia

Enamik meist sõlmib sideoperaatoriga lepingu ja hiljem ei kontrolli, kas see vastab tegelikele vajadustele või maksame selle eest üle. Kui avastad, et vaatad televiisorist vaid kolme kanalit, kuid maksad saja eest, siis küsi oma teenusepakkujalt paremat pakkumist või ehk on turul konkureeriv ettevõte, kes pakub sama teenust oluliselt soodsamalt? Või maksad iga kuu Netflixi eest, aga tegelikult ei jõuagi seda vaadata?

Samamoodi võiksid üle vaadata oma telefonikulud. Kui sama teenust pakub üks ettevõte turul teisest oluliselt mõistlikuma hinnaga, siis võiksid kaaluda tänase partneri väljavahetamist. Täna pole kolme ettevõtte levis erilisi erinevuseid, ometi võid ühe operaatori juures sama sisu eest maksta oluliselt rohkem.

4. Hoia kokku tarbetutelt lisakuludelt

Vaata, mitu korda oled kuu jooksul sõitnud Bolti või mõne taksoga ja mõtle, kas oleksid saanud samad käigud teha ka ühistransporti kasutades, kui oleksid aega paremini planeerinud? Tarbetuks kuluks on ka iga päev uue veepudeli ostmine. Enamikes kohtades on kraanivesi täiesti tarbitav. Kui kodune vesi ei maitse, siis on odavam osta endale filterkann, mis eemaldab ebameeldiva lõhna ja maitse. Üheks võimaluseks säästa nii keskkonda kui ka rahakotti on osta poes käimiseks eraldi riidekott, mis vähendab kile- või paberkoti soetamist. Väikestest kokkuhoidudest kasvab lõpuks suurem summa.

5. Osta asju õigel ajal