Internetis ringi liikudes hoitakse meie käitumisel kogu aeg silma peal ja sellest naljalt ei pääse, aga me saame oma elu veidi privaatsemaks muuta. Me ei pea kasutama kõiki sotsiaalmeediakanaleid, kõiki meelelahutusvõimalusi ja kõiki põnevaid teenuseid, kui me ei tea, kuhu nende kasutamisel tekkinud andmed lähevad.

«Mind on alati kummastanud see, kui inimesed kasutavad erinevaid teenusepakkujaid, kes teevad väikese geeniproovi põhjal kindlaks millist päritolu on olnud sinu esivanemad ja millised geneetilised haigused sind ohustavad. Meil on väga ilus ja turvaline geeniandmete töötlemise viis - geenivaramu. Kas on vaja vabatahtlikult saata teise jurisdiktsiooni oma andmeid? Need ei ole andmed mitte ainult sinu kohta vaid ka sinu elavate, juba surnud ja veel sündimata sugulaste kohta!» tõi Jürgen näite, kuidas inimesed oma andmeid ei oska piisavalt hinnata. Kindlasti on ka see omamoodi edevus.