Lugeja küsib: miks on riietuskabiini kohal turvakaamera?

Tõesti, kaupluses proovikabiini on kohal kaamera, mis on üsna riietuskabiini läheduses.

Kui kaamera ka otse kabiini ei näe, siis tänu peeglitele on lugeja sõnul võimalik ka kaamerast täpselt jälgida, mis kabiinis toimub. Selline avastus võib kliendile kehva maigu jätta küll.

Kaupluseketi sõnul pole klientidel põhjust muretseda, sest kaamera on suunatud garderoobide ette koridori.«Saame kinnitada, et kellegi privaatsust selle kaameraga kindlasti ei kahjustata, kaamera jälgib kabiinide esist ala ning kabiini sisse see ei näita,» kinnitas kaupluseketi kommunikatsiooni- ja vastutustundliku ettevõtluse juht Kristiina Tamberg.