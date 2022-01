Lugeja küsib: miks võtab mu hübriidauto talvel sama palju bensiini kui mingi vana ront?

«Paberite järgi peaks olema mu auto kütusekulu 4,9-5 liitrit 100 kilomeetri peale, on aga 7,3! Mingi vana rondiga samaväärne põhimõtteliselt. Ammu pole näinud, et ta elektri peal sõidaks. Ainult suvel, kui kuum aeg oli, siis võis näha sageli, et sõitis elektriga,» kirjutas lugeja. «See rohevärk on ikka igast otsast küsitav!»

Ja tõsi ta on. Talvel kasutavad hübriidautod rohkem kütust kui suvel. CarVerticali kommunikatsioonijuht Matas Buzelis selgitas, et kui välistemperatuur langeb alla nulli, võib kütusekulu suureneda kuni 30-40 protsenti. Ka bensiinimootoriga autode kütusekulu suureneb talvel umbes 10-15 protsenti.

Amservi juhatuse liikme ja Toyota brändi juhi Margus Nõmmiku sõnul on tõsi, et talvel kulub rohkem kütust, sest palju energiat kulub kõikugu soojenduse peale. «Sellega, et kulu oluliselt erineks tehase andmetest, ei taha aga nõustuda, kuna uued WLTP mõõtmised on samuti tehtud erinevates tingimustes ning arvestatud kõikide võimalustega. Suurim kütuse tarbimise mõjutaja on nii tava- kui hübriidautol siiski «juhtmoodul», mis asub rooli ja pedaalide vahel,» kinnitas ta.

Soojendamine ja jahutamine võtab palju energiat

Kõige vähem kulutab hübriidauto kütust siis, kui väljas jääb temperatuur 21-22 °C kraadi juurde. Lumine, vihmane ja isegi udune ilm mõjutavad kütusekulu, kuna rohkem auru läheb klaasipuhastite, udutulede ja salongi soojendamise peale. Kui ilm on liiga kuum, peab salongi jälle jahutama ja ka see võtab energiat.

«Üldiselt kasutavad autod talvel rohkem kütust, sest põlemine külmas mootoris on vähem tõhus. Mootorid vajavad talvel rohkem aega, et saavutada optimaalne töötemperatuur,» rääkis Buzelis.

Hübriidautod töötavad tema sõnul talvel veelgi halvemini, sest kütusekulu sõltub aku tööst. Talvel on akud aga vähem tõhusad ning neid peab pikemalt laadima. Nii peab mootor aku laadimiseks rohkem töötama.

Lisaks suureneb rehvide veeretakistus, kui teepind on kaetud lumega. Ka sõit liiga libedal teel suurendab kütusekulu.

Kas hübriidid on oma hinda väärt?

Hübriidmudel võib maksta umbes 20 protsenti rohkem kui sarnande sisepõlemismootoriga auto. Hinnavahe sõltub ka sellest, kas tegemist on kerg-, pistik- või tavalise hübriidiga.

Buzelise sõnul saavad hübriidautodest kõige rohkem kasu linnas sõitjad soojemas kliimas. «Talvine sõitmine suurendab aga oluliselt kütusekulu ja kaotab peaaegu täielikult hübriidauto mõttekuse. Ja ärgem unustagem, et selliste sõidukite jõuülekanded on keerulised, samuti on kallid nende akud ja mootorid,» tõid ta välja. «Kuigi hübriidautod võivad mõnele sobida, on sageli parem jääda kas bensiinimootoriga mudelite juurde või valida juba elektriauto.»