Kauplused peavad aasta jooksul välja selgitama, miks ostetud särk kärises

Selle aasta jaanuarist pikenes kaupleja tõendamiskohustuse tähtaeg. Tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve ameti (TTJA) tarbijate ja ettevõtjate nõustamise osakonna juhataja Kristina Tammaru sõnul tähendab see, et kui tootel ilmneb puudus, näiteks saapad lähevad katki, on kauplejal kohustus varasema 6 kuu asemel 1 aasta vältel tõendada, mis on puuduse tekkepõhjuseks.

Näiteks kas ostetud saapad läksid katki tootmisdefekti pärast või on kasutaja need omast rumalusest katki teinud. Ehk teisisõnu on 1 aasta jooksul kauplejal kohustus välja selgitada tootel tekkinud puuduse olemus ning tekkepõhjus ja katta sellega seotud kulud ning tõendamisega seotud asjaajamist ei tohi tarbija õlule panna.

See aga ei tähenda, et saapad mis on nädal pärast ostmist ribadeks, saab kohe poodi tagasi viia ja raha tagasi küsida. Pigem peab kauplus nüüd pikema aja jooksul vaeva nägema, et välja selgitada, miks midagi katki läks.

Kaupluste jaoks muutubki Tammaru sõnu see, et nüüd tuleb müüjal ühe aasta jooksul alates kauba tarbijale üleandmisest kauba ostmisest välja selgitada, mis on kaubaga valesti läinud. See tähendab, et ostutšekke tasub alles hoida!

Ekspert peab katkised asjad üle vaatama

Kui müüja saab tarbijalt kaebuse toote kvaliteedi osas, tuleb kauplusel vaidlusalune asi vastu võtta, üle vaadata ning vajadusel kasutada eksperdi või muu asjatundja abi ja hinnangut.

Tarbija kaebusele tuleb vastata 15 päeva jooksul ning pakkuda välja lahendus. Kui on selge, et ostetud asi on puudustega ja ei vasta kuidagi mõistlikele ootustele, on tarbijal õigus nõuda kauplejalt esmalt asja tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga.

Kui ükski asi aga ei aita ning müüjal pole õnnestunud kaupa parandada või asendada või on see kõik inimese jaoks erakordselt ebamugav, saab ostja ka lepingu üles öelda ja raha tagasi küsida.

Mida on mõistlik eeldada?

Kui inimene poest miskit ostab, siis on tal ostetud kraamile mingid ootused. Need peavad olema mõistlikud ja seda sorti asjade puhul tavalised. Kui ostetu ei vasta mõistlikele ootustele, on põhjust kaup poodi tagasi viia.

«Näiteks talvesaabaste puhul on tavapärane ja tarbija võib õigustatult eeldada, et neid saab kanda talvel õues, ilma et need laguneks või niiskuse tõttu kuju muudaks,» rääkis Tammaru.