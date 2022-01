Kõlvart: energiatoetuste menetlemine võtab eeldatust kauem aega

«Tänase päeva seisuga on Tallinna linnale energiakulude kompenseerimiseks esitatud kokku 11 240 taotlust. See, mida pakkus välja valitsus, et ühe taotluse menetlus võtab 20 minutit aega ei ole muidugi adekvaatne. Kui inimesed tulevad ja toovad paberkandjal oma dokumente, siis see võtab keskmiselt tund aega,» ütles Kõlvart linnavalitsuse pressikonverentsil.

Tihti on vigased või puudulikud ka elektrooniliselt esitatud taotlused, mille puhul tuleb samuti inimestega eraldi ühendust võtta. «Ja see on ainult dokumentide vastuvõtt ja läbivaatamine. Eraldi on veel ka menetlus ja otsustusprotsess, mis võtab samamoodi aega,» toonitas linnapea ning lisas, et mõistab, et probleem ei esine kõikides omavalitsustes, ent mujal pole ka nii palju taotlejaid kui Tallinnas.

Kõlvarti sõnul on jaanuarist kehtima hakkav universaalne toetus küll positiivne, ent inimeste jaoks jääb arusaamatuks, kuidas hakkab see korreleeruma individuaalse meetmega. Linnapea prognoosis, et seetõttu hakkavad leibkonnad siiski esitama ka palgapõhiseid taotlusi, mis tähendab ametnikele veel täiendavat koormust, kuna nood peavad ise välja arvutama, kas taotlused on aksepteeritavad või mitte.

Linnapea selgitas, et probleem seisneb selles, et protsessi jaoks värvatud lisatööjõudu saab kasutada vaid dokumentide menetlemisel ning inimeste konsulteerimisel, ent lõplike otsuseid saavad teha ainult ametnikud.

«Ühe nädalaga esitatud taotluste arv võrdub sellega, mida tavaliselt ametnikud menetlevad nelja kuu jooksul,» tõdes ta ning toonitas, et samad inimesed on paralleelselt koormatud ka igapäevatööga, mis kuskile ei kao.

Kõlvarti hinnangul tuleks taotlusperioodi kindlasti pikendada, kuna hetkel on järjekorrad juba väga pikad ning inimesed kardavad, et ei jõua oma dokumente veebruari lõpuks esitada. See aga omakorda tähendaks ilma jäämist septembrikuu toetusest.