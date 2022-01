Eestlased jätsid mullu e-poodidesse 2,5 miljardit eurot

Seejuures ostsid Eesti elanikud kohalikest e-poodidest 1,4 miljardi euro ulatuses ning 1,1 miljardit eurot viisid eestlased välismaistesse e-poodidesse, selgub Eesti Panga andmetest.

Eesti Pank on eraldi välja toonud ka eelmise aasta neljanda kvartali andmed, millest selgub, et Eesti elanikud tegid ainuüksi 2021. aasta neljandas kvartalis kuus keskmiselt 6 miljonit e-ostu, mille kogukäive oli 249 miljonit eurot. E-ostude arv oli seega neljandas kvartalis 31 protsenti suurem kui eelmisel aastal samal ajal ning käive kasvas 59 protsenti.

E-ostu keskmine suurus oli neljandas kvartalis 42 eurot, seejuures Eestist tehtud ostude puhul 40 eurot ja välismaalt ostes 44 eurot. Viimasel ajal on ostjad eelistanud pigem Eesti e-poode, lõppenud aasta neljandas kvartalis sooritati 58 protsenti kõikidest e-ostudest kodumaistest e-poodidest.

Euroopa e-kaubanduse tururaport tõstab omakorda esile, et Eestis teeb e-oste hinnanguliselt 76 protsenti elanikkonnast. Sellega edestab Eesti tuntavalt näiteks lõunanaabrit Lätit (63 protsenti) ja on samas «kaalukategoorias» Soome (78 protsenti) ning Prantsusmaaga (78 protsenti). Kõige agaramad e-ostlejad on Suurbritannias, kus hinnanguliselt 92 protsenti elanikkonnast teeb e-oste.

«Pandeemia on e-ostlejate arvu kiiresti kasvatanud ning ostjad on järjest rohkem harjunud e-kaubanduse eeliste ja võimalustega. Populaarne teenus on näiteks ka «osta kohe, maksa hiljem», mida soodustab 14-päevane tagastusõigus. See võimaldab kauba sobivuses enne maksmist veenduda,» kommenteeris Eesti e-kaubanduse liidu tegevjuht Tõnu Väät.

«Samuti on näha, et e-oste on hakanud tegema ka eakamad inimesed, kes vähendavad kontakte ja hoiavad seeläbi tervist. E-poodidest on hakatud palju soetama ka selliseid kaupu, mida varem internetist nii aktiivselt ei tellitud – näiteks toit või ravimid.»