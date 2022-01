Ööklubid nõuavad õigust öösiti lahti olla

Ööklubide juhid toonitavad ühiskirjas, et valitsuse korraldusega on neil pärast kella 23 majandustegevus täielikult keelatud, kuid just öisel ajal, kella 23 kuni 4ni toimub nende tavapärane majandustegevus.

Piirangu tõttu langes allakirjutanud ettevõtjate käive mullu novembris-detsembris võrreldes oktoobriga 97 protsenti.

«Ettevõtjad on silmitsi olukorraga, kus kulude optimeerimine on võimatu ning mitut ettevõtet ähvardab tegevuse lõpetamine, sealhulgas pankrot,» nendivad nad ja toonitavad, et käibe langus ei ole seotud klientide soovimatusega asutusi külastada ega turistide vähesusega, vaid just regulaatori sekkumisega vabasse turumajandusse.

Teatud asutuste täielik kellaajaline tegutsemiskeeld pole tasakaalus ülejäänud ühiskondlike piirangutega, leiavad ööklubide esindajad.

Nad juhivad tähelepanu ka asjaolule, et alates kella 23 on keelatud üritused ja kogunemised avalikes ruumides, kuid mitteavalikes ruumides, kus viibitakse üldjuhul ilma testimise ja Covid-tõendi kontrollita, saavad üritused jätkuda. Ka leiavad nad, et ööklubisse sisenemisel tuleks vaktsiinipassi esitamise nõue asendada negatiivse testitulemuse ettenäitamisega.

Käibelanguse tõttu ei ole allakirjutanute sõnul enam võimalik tasuda ettevõtete ülalpidamiseks vajalikke vältimatuid kulusid, sealhulgas tööjõu-, rendi- ja kommunaalkulusid.

«Seda silmas pidades leiame, et ainsat täieliku keelu all olevat sektorit tuleks solidaarselt toetada, kuna hetkel kannavad ettevõtjad võrreldes teistega ebaproportsionaalselt rasket koormat viirusega võitlemisel,» toonitavad nad.

Ka soovitavad nad sektori abimeetmetena kaaluda kultuuriministeeriumi toetusmehhanisme, mis on kuude jooksul välja töötatud ja mis võtavad arvesse valdkonna eripära.