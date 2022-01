Päästeametit kutsutakse kohale ka trepikojas olevate lillede pärast

Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhataja Viljar Schmidti kinnitusel selliseid väljakutseid õnneks palju ei ole. «Ilmselgelt ei ole ohutusnõuded ega inspektorid selleks, et lahendada inimestevahelisi tülisid,» ütles ta.

Ta tõdes, et ka ohutusnõuetel on piir, millest üle minek tundub ülepingutatud. Paraku ei ole võimalik ühtegi ohutusnõuet ilma täpseid piiranguid määramata kehtestada.

Sellised piiripealsed nõuded ja ühistu liikmete omavahelised kehvad suhted tekitavadki olukordi, kus päästeamet peab justkui pilli lõhki ajama. Tülis ja üksteise peale kaebavad inimesed ei ole ise nõus milleski järgi andma ja siis kutsutakse kohale päästeamet, et see kontrolliks nõuete täitmist n-ö millimeetri täpsusega, kirjeldas Schmidt.

Reageerima peab

Reeglite kohaselt ei tohiks kortermaja koridoris hoida mitte midagi sellist, mis ei ole projektis ette nähtud. «See on kõige lihtsam, ka juriidiliselt korrektne ja ohutusnõudeid järgiv vastus,» rääkis ta.

Kui amet on saanud nõuetekohaselt esitatud avalduse, siis paraku pole neil valikut, kas hakata kaebusega tegelema või mitte. Isegi kui probleemiks on lilled. Reageerida tuleb igal juhul.

Lihtsam on ühistul asjad ära koristada

Kui ühistu ei tea, kes on rikkuja ning ka inspektor ei suuda tuvastada, kellele kuuluvad vanad kapid ja autorehvid keldri vahekäigus, siis on ühistul mõistlik need ise ära koristada, sest päästeamet teeks sellises olukorras ikkagi ettekirjutuse ühistule kui hoone üldpindade eest vastutajale.