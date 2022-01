Gaasivõrk: meil puuduvad andmed ühistuga lepingu sõlminute kohta

AS Gaasivõrk annab kirjas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile seoses valitsuse energiahindade kompenseerimise täiendavate meetmete väljatöötamisega teada, et gaasi võrguettevõtjatel ei ole andmeid nendes kortermajades gaasi tarbivate korterite arvu kohta, kus võrguteenuse leping on sõlmitud korteriühistuga.