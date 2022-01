Soomlased protestivad kõrgete kütusehindade vastu

Grupi eesmärk on seista vastu poliitilistele otsustele, mis võiksid autosõidu veelgi kallimaks teha, sest tegemist on paratamatu kulutusega.

Näiteks on ühes postituses toodud seisukoht, et kallim kütus ei tähenda seda, et inimesed vähem sõidaksid. Pigem jääb neil vähem raha Soome kaupade ostmiseks ja investeerimiseks. Kui otsustada aga ühistranspordi kasuks, siis jääksid nii mõnedki grupi liikmed enda kinnitusel tunde tööle hiljaks.