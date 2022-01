Ragn-Sellsi uute klaasikonteineritega on korteriühistutel parajalt jändamist

Ragns-Sellsi kinnitusel on nad klaasikonteinereid korteriühistute juurde paigaldanud alates 2020. aastast ning asja eesmärk on suurendada materjalide ringlust ja tuua sorteerimislahendused kodude juurde. «Pakume antud lahendust nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus,» selgitas ettevõtte kommunikatsioonispetsialist Marion Leetmaa.

Mõned korteriühistud on muutusest üllatunud ja asi on veel segane, sest konteinereid saavad ühistud järgemööda ning mõnelpool tuli klaasikonteiner maja juurde alles eelmise aasta detsembris.

«Meil on ka see klaasi konteiner nüüd. Ise lepingutega pole tegelenud, aga sain aru, et sellega kaasnes ikkagi ka lepingu muudatus. See tuli välja, sest kogemata oli teenusepakkuja poolt pakendi konteineri tühjendamise aeg muudetud 2 nädalalt 30 päevale,» kirjutas ühe Põhja-Tallinna korteriühistu endine juhatuse liige. Ragn-Sells saatis kõigile ühistutele kirja ning kui ühistult vastuväiteid ei tulnud, oli leping automaatselt muudetud.See juhtus ka siis, kui teade kogemata rämsposti hulka sattus.

Tallinnas Kitsekülast kommenteeris ühe korteriühistu juht, et neile küll anti teada, et ühel hetkel tuleb klaasikonteiner. Sellest oli aga raske keelduda. Kui ühistu sellega nõus ei ole, siis ütles ettevõte prügiveo leping üldse üles. «Aga probleem on nüüd selles, et uus konteiner ei mahu prügimajja ära ja pidime ühe välja tõstma. Sealt jälle omad probleemid: prügikollid ja võimalikud eramajade sokutajad oma prügiga,» kirjeldas ta oma sekeldusi.

Piret Dahl, kes juhib samuti ühte ühistut Tallinnas Kitsekülas tõdes, et nemad läksid ka lihtsama vastupanu teed ja otsustasid, et jätkavad nii klaasikonteineri kui teise pakendikonteineriga. Ainult ühte tavalist pakendikonteinerit neil valida ei õnnestunud, et vanaviisi jätkata. «Lubatud kleebise ümbervahetamist pole toimunud ja ma ise käisin just eile vanalt kleebiselt paberit, pappi ja klaasi läbi kriipsutamas. Ega see harjumuste muutmine ei käi kergesti, naabreid on vaid viis, aga ikka tuleb neile mitu korda seletada kuidas ja kuhu ja mida,» tõdes ta.

Tüve 14 korteriühistu juht Hardo Hünninen samas märkis, et neil toimis kõik kenasti. «Meile küll kirjutasid ja tegid pakkumise. Ei mingit saladust.»