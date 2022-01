Urmas Mardi: kaugkütte hinnatõus ootab samuti lahendust

«Mul on hea meel, et on tehtud üks meede, mis on lihtsasti arusaadav ja ilma närvikuluta. Selles suhtes on kõik mõistlik,» rääkis Mardi elektri ja gaasi hinnatõusu hüvitamisest.

Korteriühistute jaoks on aga endiselt suur murekoht kaugkütte arved. «Korteriühistutes on kaugkütte osakaal endiselt väga oluline ja see võiks olla sama moodi lahendatud nagu elektri ja gaasi arved. Osa hinnast võiks võrguettevõtjale kompenseerida ja ühistu võiks juba saada väiksema arve,» selgitas ta.

Riigihalduse ministri nõunik Risto Kask tõdes, et kaugkütte osas pole veel ühtegi uut lahendust laual. Endiselt saab aga kohalike omavalitsuste kaudu taotleda energiatoetust ka kaugkütte hinnatõusu hüvitamiseks. Selle meetme kohaselt hüvitatakse 80 protsenti kaugkütte hinnast, kui hind ületab 7,8 senti kilovatt-tunni eest.

Näiteks Tallinnas Haaberstis on aga avalduste menetlemise järjekorrad pikad ning need, kes kohe esimese hooga hüvitist küsima ei kiirustanud, saavad detsembrikuu arved kohaliku omavalitsuse töötajatele üle anda alles märtsis. Seni tuleb aga suurte arvetega ise hakkama saada. «Õismäel sain keskkütte arve üle 100 euro kallima. Põhjuseks, et Utilitas kasutab kütteks gaasi ja gaasi hind ettevõttele on kasvanud,» kirjutas Postimehele õnnetu lugeja.

Sellest meetmest saavad abi ainult keskmise ja väiksema sissetulekuga leibkonnad. Keskmisest suurema sissetulekuga pered peavad varasemast kordades kallima keskküttega ise toime tulema.

Laias laastus on Mardi sõnul aga uued meetmed suur samm edasi ja ühistute juhid võivad tema sõnul pigem rahul olla. Eesti Korteriühistute liidu teise juhatuse liikme Dagmar Mattiiseni hinnangul on kogu sügis-talv olnud väga segane aeg.

Uues toetusmeede on muidugi tervitatav, sest toetuste küsimine kohalike omavalitsuste kaudu on seni olnud vaevaline. «Siin ei ole saanud muud teha kui inimesi nõustada ja lohutada ning neid ära kuulata, kui keegi on olnud väga pettunud, kui ta toetust ei saa,» selgitas Mattiisen.