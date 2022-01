Elektriarve hüvitatakse kuu keskmise põhjal

Elektrikulude hüvitamisega nii peensustesse ei minda ning hüvitusmeetme alus on kuine elektriarve ehk elektri keskmine hind kuus. See tähendab, et kui elektri hind jagatud kilovatt-tundidega on suurem kui 12 senti kilovatt-tunnist, siis seda piiri ületav osa arvest hüvitatakse.