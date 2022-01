Priidu Pärna energiakriisi lisameetmetest: koduomanikud ootavad kala asemel õnge

Positiivne, on tema sõnul see, et täna kokkulepitud meetmed rakenduvad automaatselt. «Inimeste jaoks ei tähenda see jälle mingite paberite vormistamist, mis nende väärikust riivab ja segadust külvab,» arvas Pärna.

Murelikuks teeb tema sõnul aga tõik, et meede kestab vaid kolm kuud. Pealegi võivad elektriarved vaatamata uutele meetmetele olla ikkagi väga krõbedad. «Võrreldes nende energia hindadega, millega me olime harjunud sügisel ning millest lähtusid perede eelarved. Selge on samas, et kompromiss tuli leida võimaluste ja vajaduste vahel,» tõdes ta.

Kui meede puudutab 80 protsenti peresid, siis on veel 20 protsenti peresid, kes tarbivad elektrit rohkem, näiteks on sundolukorras, kus maja küttelahendus on saatuse tahtel elektriga. 650 kilovatt tundi kuus ületava tarbimise osas on kuuarve kasv siiski sadades eurodes ja omanik peab Pärna sõnul siis otsustama, kas neelab selle alla või läheb omavalitsuselt hüvitist küsima.

«Suurema tarbimisega on just eramajaomanikud ehk see nn poliitikute päästetav «keskklass», keda see meede siiski päriselt ei rahulda. Majaomanikud on sageli just lastega pered, kes on suurema ruumivajaduse tõttu korterist majja kolinud ning kelle kulud leibkonnale suurimad,» kirjeldas ta koduomanike olukorda.

Segaseks jääb, kuidas see gaasimeede rakendub kortermajades, kus gaasileping on sõlmitud korteriühistul ja me ei saa korterite ehk majapidamiste kaupa gaasitarbimist mõõta, et seda automaatselt hüvitada. Sellele küsimusele peaks vastus tulema uue nädala alguses.

Täna tekitab koduomanikele probleemi ka oluliselt kasvavad kaugkütte arved ja nende hüvitamise osas peab ikka sotsiaaltoetust küsima. Neid arveid esialgse kokkuleppe kohaselt automaatselt ei vähendata.

«Ootaks Eesti Energialt samuti, et see loobuks maksete ajatamisel 11 protsendi suuruse aastaviivise rakendamisest, mis oleks justkui käitumine kiirlaenufirmana,» märkis Pärna.

Omanikud ootavad tema sõnul pikas perspektiivis kala asemel õnge – toetusi kodude renoveerimiseks-soojustamiseks, küttesüsteemide väljavahetamiseks ning päikesepaneelide paigaldamiseks ning sellega seonduvate liitumistasude vähendamiseks. «Eramutele sel aastal selleks plaanitav 3,7 miljonit toetusi on tänaste ehitushindade juures köömes.»