Lugeja küsib: kuidas minu tarbimist arvestatakse, kui elekter on kuu jooksul väga erineva hinnaga?

Lugeja tõi näite, et majapidamises kulub elektrienergiat nii: 200 kWh hinnaga 7 senti, 200 kWh hinnaga 15 senti, 200 kwh hinnaga 20 senti, 200 kWh 25 senti ja 200 kwh 60 senti.

Huvitav mis järjekorras elektri hind hüvitatakse? Kas suuremate hinnaerinevuste printsiibist lähtuvalt, ehk esmalt see 60-sendine, siis 25-sendine, seejärel 20-sendine ja lõpuks 15 sendine? Või võetakse see 650 kWh ette ajateljel küll hüvitamist vajavas osas, kuid sõltumata energia tegelikust maksumusest? Ka selle võiks valitsus puust ja punaseks teha!

Riigihalduse ministri nõunik Risto Kask möönis, et tarbimismahu arvestamise metoodika on veel koostamisel ning see kinnitatakse tõenäoliselt järgmise nädala esimeses pooles.