PUUST JA PUNASEKS ⟩ Kuidas muutuvad pärast uusi leevendusi elektri- ja gaasiarved?

Täna jõuti kokkuleppele, et kodutarbijatele kehtestatakse hinnalagi 12 senti kW/h kohta elektritarbimisele kuni 650 kw/h kuus. See kehtib nii börsi- kui fikseeritud hinnaga lepingutele. Nende klientide jaoks, kelle fikseeritud pakett on piirist odavam, jääb kõik samaks. Teised võivad kergemalt hingata.