Seitse põhjust, miks kõik maailmas kallimaks läheb

Kütusehinnad kasvavad

Kütuse hinnad on teinud rekordeid nii laias ilmas kui ka Eestis. Ühel hetkel hakkab see hinnatõus paratamatult kajastuma ka teiste kaupade hindades.

Kaupade puudujääk

Inimesed on paar aastat kodus istunud ja kulutanud rohkem raha oma elamise korrastamisele ja majapidamisseadmetele. Tehased on samal ajal olnud vahelduva eduga koroonaviiruse leviku takistamiseks suletud ning tootmine pole siiani nõudlusele järele jõudnud.

Nii on puudus plastikust, betoonist, terasest ja see kergitab kaupade hindu. Puit maksab pea 80 protsenti rohkem kui 2021. aastal. Puudus on ka mikrokiipidest.