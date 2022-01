Korralik säästja jagab oma nippe: laps sai pere eelarves oma jäätiserea

Meelerahufond aitab ootamatustega toime tulla

Distsipliin on tähtis

Eelarvet pole mõtet ka optimismi pealt koostada. See peab olema realistlik, et aitaks päriselt ka kulusid hallata. Näiteks kui seni on pere toidukulud olnud nii 700-800eurot, siis see kui sa eelarvesse paned, et järgmine kuu on need kulutused 300eurot, on see siis realistlik plaan, mille jaoks hakkad palju muutusi oma elustiilis tegema, või lihtsalt soovunelm, mille mittetäitmises pead poole kuu pealt pettuma?