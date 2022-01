Sutt leevendas universaalsele postiteenusele esitatavaid nõudeid

«Inimeste elukvaliteet peab olema tagatud igas Eestimaa nurgas ja postiteenuse kättesaadavus on kindlasti selle oluline osa. Samas ei ole täna enam nii oluline postkontorite füüsiline asukoht, vaid see, et postiteenus kui selline oleks inimesele kättesaadav ja mugav kasutada – olgu see postkontori, pakiautomaadi või kulleri vahendusel. Kui 10 aastat tagasi saadeti kaks miljonit pakki aastas, siis täna on see number juba üle 25 miljoni ja inimesed eelistavad üha enam 24/7 toimivaid pakiautomaate postkontorisse mineku asemel,» ütles Sutt pressiteates.