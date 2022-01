Kohalikud omavalitsused: energiatoetuse läbivaatamine on korralik ajakulu

Esimesed omavalitsused hakkasid energa hinnatõusu hüvitamiseks avaldusi vastu võtma juba nädal tagasi. Mõnelpool on täna esimene päev avaldusi esitada.

Jõgeva vallas on nädalata esitatud 176 toetuse saamise avaldust ning neist on seni tagasi lükatud ainult 2. Kogu töö on Meltsase sõnul aga väga aeganõudev. «Kui arvati et ühe taotluse menetlemiseks kulub 20 minutit, siis see ei vasta tõele. Väga suur aeg kulub telefonikõnedele, et selgitada taotluse esitamise protsessi,» märkis Meltsas. Ka korteriühistute andmed on tema kinnitusel väga segased ning töötasuandmed ei ühti maksu-ja tolliameti andmetega ka siis, kui inimene näitab oma konto väljavõtet.

«Töökoormuse üks osa on otsuse inimesele teatavaks tegemine ka positiivse otsuse korral. Otsuste saatmine kirja teel ( kõigil pole e-posti) või läbi Amphora võtab tegelikult mingi osa ajast. Siis hakatakse helistama, et mis see number tähendab ja miks see on nii. Samal ajal tuleb ära teha ka kogu ametijuhendijärgne töö,» kirjeldas ta seisu.

Paides pole seni suurt tunglemist olnud ning tänaseks oli end sotsiaaltöötaja vastuvõtule registreerunud 6-7 inimest. Ka seal on aga sotsiaaltöötajatel päris keeruline, sest lisaks taotluste läbivaatlusele tuleb ka kogu asja inimestele telefoni teel selgitada. Seda lisaks igapäevatööle.

Viru-Nigula valla valla sotsiaalvaldkonna juhi Anne Klettenbergi kinnitusel ei ole neil olnud vaja avaldusi oluliselt ringi teha, küll aga on vaja olnud täpsustada näiteks omandiõigust. Klettenbergi sõnu tavaliselt helistatakse enne, kui päriselt kohale tullakse ja nii on avaldustes vähem vigu.

Raasikul on jälle tulnud ringi teha pea veerand esitatud energia hinnatõusu hüvitise avaldustest. 94 esitatud avaldusest on seal tulnud päris tagasi lükata üksikud. Nendel puhkudel on taotlejate sissetulekud on olnud toetuse saamiseks liiga suured.

Hüvitamisele kuuluvad arved 10 eurost 1100 euroni

Lüganuse Vallavalitsuse sotsiaalnõuniku Ketlin Mõru ei ole kogu töö samuti kuigi keeruline, see on aga väga ajamahukas. Positiivseid vastuseid on neil seni saanud 78 leibkonda ning tagasi on lükatud kümmekond avaldust. Kõige väiksemad arved, mis toetuse saamiseks on esitatud, on Lüganusel olnud seni 10 eurot, kõige suurem aga koguni 1100 eurot.

Arved, mis Jõgeval hüvitamisele kuuluvad, on samuti väga erineva suurusega. Reedel maksti seal toetusteks välja ühtekokku 7754,95 eurot. Suurim summa, mis ühele perele toetuseks maksti oli 792,66 eurot ja väiksem summa 14,02 eurot. Viru-Nigulas on rahuldatud taotluste väljamaksed jäänud suurusjärku 60-75 eurot.