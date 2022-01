Ameeriklased peavad leppima lagedate lettidega, Eestis on seis parem

Töötajad peavad koju jääma, sest koroonaviiruse omikron variant levib kiiresti. Esmaspäeval oli USAs 1,5 miljonit uut koroonajuhtumit ja ka kaubandustöötajad peavad üha sagedamini tõbisena koju jääma. Toidupoe Safeway juhataja Samantha Webster tõdes usutluses CNBCle, et tema 60 töötajast on hetkel 15 haiguslehel.

Ka kaubakoguseid on oodatust väiksemad ning poes ei ole piisavalt töötajaid, et neidki välja panna. Poes on kartulilett lage, jogurtiletis haigutab tühjus ja värsked saiad on otsas. «Riiulid on üha lagedamad, sest üks inimene ei saa tervet osakond töös hoida,» selgias Webster.

Ka Forbesi kinnitusel on Ameerika hädas lagedate lettide ja tõusvate hindadega. Mõnedest kaupadest on puudus olnud juba pikka aega. Korraga on paljud töötajad haiged ning tööjõupuudus on jaekaubanduses selle võrra suurem. Mõned kauplused on oma kaubavalikut koomale tõmmanud, et olukorraga kuidagi toime tulla. Forbesi kinnitusel pole aga asi pelgalt kauplustes, ka tehastes ja logistikafirmade on inimesi puudu. Fortune.com lisab, et kõige suurem puudus on lihast. Kui õhtul poodi minekuga hiljaks jääda, siis on ka köögiviljade ja piima valik nigela võitu.

Nii Maxima kui Prisma kinnitavad, et Eestis õnneks seis nii kehv ei ole ja piima, leiba ja saia saab poest ka pandeemia tingimustes.

Maxima Eesti personalijuht Lea Kimber möönis, et tööjõupuudus valitseb Eestis vaatamata koroonale ja seda väga erinevates valdkondades – nii kaubanduses, tootmises kui IT-s. «Vähemasti suuremates jaekettides ei ole olukord töötajatega seoses koroonaga oluliselt hullemaks läinud – kauplused on olnud endiselt avatud, riiulid on jätkuvalt kaupa täis.»

Maxima oma 83 kaupluse ja 3000 kaubandustöötajaga on suutnud koroona tõttu puuduvaid töötajaid asendada ja haiguspäevade arv eelmiste aastatega võrreldes kasvanud ei ole. Pigem on üleüldine haiguspäevade arv tema sõnul praegu isegi nii 15 protsenti alla aasta keskmise ja koroonast on neist tingitud ainult mõni üksik protsent. «Ehk valdav osa töötajate haigestumisi ei ole üldse koroonaga seotud. Kuigi koroonast tingitud töötajate puudumisi esineb, ei ole need igapäevased,» märkis Kimber

Maxima oma kauplustes tarnekriisi ei tunneta ning seda, et poeriiulid tühjaks jäävad, tema kinnitusel kindlasti kartma ei pea. Vaid üksikutel juhtudel on tarnijad teada andnud ajutisest viivitustest, kuid see on olnud pigem seotud tarnekriisiga tooraineturul.

Prisma sortimendi- ja hankedirektor Kaimo Niitaru kinnitusel teeb uue viirusetüve levik kahtlemata murelikuks. Praegu on ka Prismas haigusjuhtumid olnud üksikud ja kauplused on ilma suurte töökorralduslike muudatusteta hakkama saanud. Nii pole ka hirmu, et mõni kaup täiesti otsa saaks. «Me ei sõltu üheski kaubakategoorias vaid ühest tarnijast – see aitab kaasa, et kliendid saaksid vajalikud kaubad kätte,» rääkis Niitaru.