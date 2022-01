Maxima ja Prisma lubavad toiduhinnad külmutada

Kauplusketi teatel märgistavad nad külmutanud hinnaga tooted sildiga «Püsivalt odav», mille järgi kliendid need kauplustest üles leiavad.

«Paljud tarnijad andsid enne aastalõppu teada hindade tõusust, kuna viimasel aastal on kasvanud erinevad sisendhinnad, alates elektri- ja kütusehindadest toorainehindadeni välja, ning sel on olnud tugev mõju nende tegevusele,» märkis Maxima Eesti tegevjuht Edvinas Volkas.

Volkas lisas, et Maxima loodab sellele vaatamata hinnatõusu klientide eest varjus hoida. «Teeme kõik endast oleneva, et hoida võimalikult paljude toodete lõpphind võimalikult pikalt madalana. Hinnasurvele vaatamata tahame seda lubadust täita selgi aastal,» sõnas Maxima Eesti tegevjuht.

Hinnalangetus ka Prismas

Ka Prisma Peremarketi tellitud uuringust selgub, et 79 protsenti Eesti inimestest peab toiduhindu kalliks või liiga kalliks. Teist aastat järjest langetab Prisma sadade toidu- ja esmatarbekaupade hindu.

Tarbijaid, kes toidu hinda kalliks pidasid, on võrreldes aastataguse sarnase uuringuga ligi kümnendiku võrra rohkem. Küsitlustulemused näitasid ka, et 60 protsenti tarbijatest on pidanud üldise hinnatõusu pärast vähendama kulutusi toidukaubale.