Neste: kütusehinna viib üles mure Kasahstani naftatarnete pärast

Selle taga on tema sõnul omakorda toornafta hinnatõus, mida mõjutab maailmamajanduse kasvav mure Kasahstani toornafta tarnete pärast. Kas ja millal leevendus tuleb ja kuidas see mõjutab meie regiooni valmistoodangu hindu edaspidiselt, on täna pea võimatu prognoosida.

Praegused poliitilised rahutused on mõjutanud negatiivselt nafta tootmist Tengizi väljal. Sülluste sõnul on võimalik, et nafta eksport Kasahstanist väheneb ja see võib tähendada hinnakasvu. Samas oodatakse Liibüa naftaekspordi taastumist, mis peaks lähiajal hinnakasvu pisut leevendama ning kompenseerima Kasahstani ekspordi languse.