Stipendiumid ja toetused ei ole takistuseks energiahinna hüvitise saamisel

Peredele, kelle sissetulek on keskmisest väiksem, hüvitatakse elektri, gaasi ja kütte hinnatõus 80 protsendi ulatuses. Kui ka sissetulekud on piirist suuremad teiste saadud toetuste, stipendiumite või abirahade tõttu, siis on võimalik ikkagi hüvitist saada.