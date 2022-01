HOIATUS ⟩ Internetis levib pettus ahvatleb «tasuta» ööbimisvõimalusega

Enne võidu alla laadimist tuli aga maksta 14 eurot ja 80 senti. Tarbijakaitse ja tehnilise järelvalveameti (TTJA) ettevõtluse osakonna juhataja Ulrika Paavle sõnas, et ülisoodne hind iseenesest ei välista, et tegu oleks reaalse pakkumisega. Samas peaks ülisoodne hind tarbija eriti tähelepanelikuks ja ettevaatlikuks tegema ning tuleks kontrollida pakkuja tausta. Ettevaatlikuks peaks tegema juba keelevead.

Tema sõnul on olnud ka reaalseid pakkumisi, kus tavapärasest oluliselt soodsama hinnaga sai osta vautšereid hotellides ööbimiseks. «Ka sellistel puhkudel ei tohiks tarbija lasta heal hinnal oma kainet meelt uinutada, vaid hoolega läbi mõelda, kas ta lubatud aja jooksul üldse reisib sellesse sihtkohta, kas hiljem sobivateks kuupäevadeks üldse vabu tube on ja kas ta on kõik tingimused hoolikalt läbi lugenud,» andis ta nõu.

TTJA-le laekus möödunud aasta lõpus päring Facebooki vahendusel leviva uuringu kohta, mis pakub osalejale auhinnaks hotellimajutust. Majutuse broneerimisel selgus, et vautšerite väljastamise eest tuleb maksta tasu. «Seda uuringut ja läbiviija Facebooki lehte uurides selgus, et mitmed tarbijad on andnud Facebooki lehel tagasisidet, et tegemist on pettusega,» tõdes Paavle.