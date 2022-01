Belglane: eestlased lepivad kehva loomalihaga

Steurs märkis, et pärast 15 aastat Eestis annab ta alla ja isegi ei proovi siit korralikku loomaliha leida. «Lihunikuamet nõuab oskusi, ja seda tööd ei saa teha suvaline mees, kes teab, kuidas mootorsaagi käes hoida,» märkis Steurs. Belgias õpitakse tema sõnul lihunikuks kutsekoolis mitu aastat ja see on väärt ja lugupeetud amet.

Eriti kuri oli Steurs Rakvere toodete peale. HKScan Estonia personalidirektori Relika Rohtoja sõnul on asub Rakvere linnas küll kutsekool, mis valmistab ette erinevate valdkondade spetsialiste, kuid toiduainetööstuse või lihatööstuse spetsialiste Rakveres või selle lähiümbruses ei õpetata.

«Seetõttu oleme me HKScanis oma pika ajaloo jooksul ise spetsiifilisi lihatööstuse spetsialiste välja koolitanud ning jätkame selle tegevusega ka tänasel päeval. Tööjõu leidmisega on keeruline nagu paljudes teistes ettevõtetes ja tootmisega seotud töökohad ei ole kõige populaarsemad, ent saame nende täitmisega hakkama.»

Kui osta poest loomaliha, siis on see Steursi kinnitusel lihtsalt tükkideks lõigatud, ilma mingisuguste teadmisteta. «Lihunik peaks olema nagu kirurg ja täpselt teadma, kus on kõõlused, kuidas asetsevad lihased ja kuidas seda kõike õigesti tükeldada,» rääkis pettunud ostja. Nimelt tahtis ta oma lapse sünnipäevaks teha loomaliha, aga poest ostetud ports oli nii kõõluseid ja sidekudet täis, et seda ei saanud ka parima tahtmise juures süüa.

HKScani Baltikumi kvaliteedijuht Priit Dreimann kinnitas, et Rakvere veiseliha pärineb Eesti veisekasvatajatelt ja nii tapamajas kui lihalõikuses käitlevad neid pikaaegse kogemusega spetsialistid.

«Meil töötab ka uusi spetsialiste, kuid veiselõikusesse ei pääse igaüks. Enne tuleb ennast tõestada lihtsamatel lõikusega seotud ametikohtadel, kus on juhendajateks väga kogenud spetsialistid.»