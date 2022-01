Toidukaupade hinnavõrldusküljed oleksid imetoredad, kui nad ka töötaksid

Arvutite, mobiilide ja robottolmuimejate hindu on üsna lihtne võrrelda. Sarnast kaupa tuleb võrrelda teiste sama kaubaga ja asi klaar. Toidukaupade hinnavõrdlus on törtsu keerulisem, sest mitte kõik õunad ei ole päri sama toode.

Ka Eestis on paar lehekülge, mis lubavad sinu eest internetiavarustest kõige odavama toidukraami hinnad üles leida. Shuupi.ee on töös olnud paar aastat ning paljud pakkumised vastavad seal ka tõele, kuigi päris kõike sellele lehel uskuda ei saa.

Näiteks Tere 30-protsendiline hapukoor 330-grammises pakis maksab Coopi e-poes 1 euro ja 39 senti ja sama hind on kirjas ka shuupi.ee lehel. Miskipärast on Selveris sama toote hinnaks märgitud aga 9.99. Selveri e-poes ringi vaadates maksab see tegelikult 1 euro ja 69 senti. Ehk see on küll törtsu kallim, aga hinnavahe pole teps mitte nii röögatu, kui võiks esmapilgul paista.

Must põrandaleib Fazerilt 390-grammises pakis maksab Barboras 59 senti ja Prismas 85 senti, just nii nagu shuupi.ee lubab. Alkoholi hindu seal võrrelda ei saa, sest seda ei tohi reklaamida.

Rannarootsi suitsusardelli puhul on Selveri kaup jälle teenimatult poole odavamaks tehtud. Poole kilo sardellide hind on märgitud kui terve kilo hind ning nii tundub, et Selverist saab neid eriti soodsalt, aga ei ühti.

Hind24.ee lehel saab muuhulgas võrrelda ka toidukaupade hindu. 1 liitrine Tere piim maksab tõesti Prismas 89 senti ja Rimis 85 senti, just nii nagu lubatud on. Võrreldavaid kaupu on seal vähe, aga see eest saab vaadata hindu ka sellistes kohtades nagu Tallinna keskturg ja A1000 market.