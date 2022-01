Toidukauba hinda võrdlevad e-keskkonnad oleks imetoredad, kui need ka töötaks

Arvutite, mobiilide ja robottolmuimejate hindu on üsna lihtne võrrelda. Võrdled sarnast toodet teisega ja asi klaar. Toidukaupade hinnavõrdlus on törtsu keerulisem, sest mitte kõik õunad ei ole pärit sama puu otsast.

Shuupi

Ka Eestis on paar lehekülge, mis lubavad sinu eest internetiavarustest kõige odavama toidukraami üles leida. Shuupi.ee on töös olnud paar aastat ning paljud pakkumised vastavad seal ka tõele, kuigi päris kõike sellele lehel uskuda ei saa.

Näiteks Tere 30-protsendine hapukoor 330-grammises pakis maksab Coopi e-poes 1 euro ja 39 senti ja sama hind on kirjas ka shuupi.ee lehel. Miskipärast on Selveris sama toote hinnaks märgitud aga 9.99. Selveri e-poes ringi vaadates maksab see tegelikult 1 euro ja 69 senti. Ehk see on küll törts kallim, aga hinnavahe pole üldse nii röögatu, nagu võiks esmapilgul paista.