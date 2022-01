Mõne kuuga on toidukaup tublisti kallinenud

Kõige soodsam oli seekord taas Prisma e-poe ostukorv, võrreldes detsembriga oli see 65 senti kallim. Võrreldes novembriga on see kallinenud 1 euro ja 44 sendi võrra. Selveri ja Coopi e-poodide ostukorvid on novembriga võrreldes kallinenud enam kui 3 eurot.