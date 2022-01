Hinnašokk Selveris: nädalaga munadele pea 40 protsenti otsa

Postimehe lugeja on üle 80-aastastele sugulastele e-Selverist kaupa tellinud kogu koroonaperioodi, alates ajast, mil riskigrupi inimestel soovitati võimalikult vähe poes käia ja rohkem kodus püsida.

Variant on ka mugav, ei pea käe otsas libedaga asju tassima, seda vaatamata asjaolule, et kulleriteenuse eest tuleb pea viis eurot lisaks maksta ja vähese nõudlusega ajal enam soodsamat kohaletoomist ei pakuta.

Eakate inimeste jaoks on oluline, et neile tuuakse harjumuspärast kaupa ja tuttavat valikut, kuid seekord läks teisiti, sest hindki on pensionäri jaoks oluline.

Jahmatus oli suur, kui näiteks Eggo L suurusega munade hind oli nädalaga kerkinud 2,19 euroni ehk 37,7 protsenti. Tegelikult oli nädalane hinnatõus isegi suurem, sest jaanuari alguses olid need munad olnud saadaval soodushinnaga 1,39 eurot. Seda arvestades oli hinnatõus suisa ligi 60 protsenti.

Tavapäraste Eggo munade asemel said ostukorvi Muna Liisa kanamunad, mis seni veel 1,59 eurot maksid.

Saaremaa juustu 500-grammine pakk oli kallinenud 15 protsenti. Selle asemel sai ostukorvi Valio kampaaniahinnaga toode. Eks saab näha, kas see ka tellijale kätte jõuab, sest sageli on nii, et komplekteerimisel on kampaaniatoode juba otsas ning eriti soodsate hindade puhul seda ka teise tootega ei asendata.

Farmi 1,5-liitrise täispiima hinnale oli nädalaga lisandunud 21,6 protsenti ning Talleggi kanapallidele 20 protsenti.

Farmi täispiima asemel sai ostukorvi teise tootja 2-liitrine täispiim. Kanapallid jäid küll korvi, aga nende puhul on huvitav, et e-Selveris on need alati olnud kallimad kui mujal. Rimis saab paki kätte 73 sendiga.