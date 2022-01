Annetada saab ka värsket: toiduaineid hakatakse külmutama

See tähendab ühtlasi, et värskem toidukaup nagu näiteks marjad, juustud, piim lihatooted ja leiva- ning saiatooted jõuavad puudust kannatavate inimesteni senisest enam. Tavapärasteks annetatavateks toodeteks on siiani olnud pigem kuivaineid ja purgitooteid.

Küll aga ei saa külmutada hapendatud piimatooteid nagu pett ja jogurt, mune ja suure veesisaldusega puu- ja köögivilju nagu viinamarjad, õunad ja lehtsalat.​

«Värske toidu sügavkülmutamine võimaldab meil transportida toitu teistesse Toidupankadesse üle Eesti, kus kohalikest poodidest sellist kaupa ei saa. Lisaks saame nüüd jagada abivajajatele rohkem toitu, see rikastab abisaajate toidulauda kindlasti,» usub Tallinna Toidupanga juht Agnes Ojakivi.

Toidupanga asutaja Piet Boerefijn märkis, et muu hulgas võimaldab see kauem säilitada kauem ka kiiremini riknevaid tooteid. «Täna müüvad kauplused «kõlblik kuni» tüüpi toitu tööpäeva lõpuni. Müümata jäänud toidukaup annetatakse toidupankadele õhtul kell 19-20. Toidupank võib seda edasi jagada inimestele ja organisatsioonidele südaööni, kuid nii lühikese ajaga on see olnud üsna keeruline. Kui aga «kõlblik kuni» viimasel päeval toit sügavkülmutatakse, pikendab see toidu kasutamist kaks kuud. Nii saame tõeliselt toitu päästa ja aega juurde, et seda inimestele jagada,» selgitas ta.

Toidupank alustas Rimiga koostööd suvel, kui koostöös PTA-ga asuti toiduaineid testima.

«Külmutame väljatöötatud meetodil vaid avamata müügipakendis toite, mille «kõlblik kuni» kuupäev pole möödas,» täpsustas Rimi kvaliteedijuht Algis Murumaa, kelle sõnul saab iga toode peale ka kleebise, kelle poolt ja millal on see külmutatud. «Toidupangale edastame kauba hetkel kolmest kauplusest, selleks on iga kauplus saanud põllumajandus- ja toiduametilt eraldi loa,» sõnas ta.