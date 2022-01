Elektrilevi pole suutnud pea 700 kliendile veel novembrikuu arvetki saata

Võrgufirma klient sai detsembrikuu keskpaigas kirja, milles teavitatakse, et infosüsteemide uuendamine on tekitanud tõrked arvete väljastamisel. Sellele vaatamata soovitab firma raha eelmise kuu arve põhjal üle kanda, et vältida edaspidi väga suurt arvet.

Elektrilevi kommunikatsioonijuht Liis Veersalu selgitas, et ettevõte uuendab oma infosüsteeme, et tulevikus sujuks töö veelgi paremini. Uute süsteemide juurutamisel on aga tekkinud mõningad tõrked, mis puudutab just võrguarvete väljastamist. «See tähendab, et mõõteandmed jõuavad arvestist meieni, kuid tõrked tekivad infosüsteemis, mis edastab mõõteandmeid vajalikele pooltele arvete väljastamiseks,» selgitas ta,