TÕEHETK ⟩ Detsembri elektriarve on täielik kosmos: seda ei oleks osanud küll karta

Tarbijad on selle kuu algusest olnud ärevuses. Ja mitte kõikideni ei ole elektriarve veel jõudnud. Kui varem on elektriarve näiteks Eesti Energia klientideni jõudnud kuu kolme esimese päeva jooksul, siis hüppeliselt kallinenud elektrihind toob arve postikastidesse hiljem.

Aga see tuleb. Ja eriti suure löögi all on need majapidamised, mis kasutavad elektrit kütmiseks. Ja see löök on suurem kui karta osati. «Selliseid numbreid ei ole elektriarvelt varem vastu vaadanud. Ja sellist summat ei julgenud ka karta,» tunnistas üks arve saanud inimene.