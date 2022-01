Detsembrikuu arve: elekter maksab aastatagusest neli ja pool korda rohkem

Kas kõrgustesse kerkiv elektrihind inimestele üle jõu käib ning võlglasi on juurde tulnud.

Eesti Energia kommunikatsioonijuhi Priit Lutsu sõnul see nii ei ole ning võlglaste arv on vähenenud. «Detsembri lõpus oli umbes 500 võrra vähem võlglasi kui novembri lõpus,» kinnitas ta.