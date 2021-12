Lugeja küsib: kas elektri kokkuhoiu mõttes tuleks ka ruuter ja digiboks välja lülitada?

Elektri säästmiseks on üks levinumaid soovitusi kõik jõude seisvad seadmed vooluvõrgust lahti ühendada. Paraku ei pruugi kõik vidinad sellisele kohtlemisele vastu pidada.

Telia tehnilise teeninduse juht Tanel Peep tõdes, et aeg-ajalt võib olla otstarbekas seadmeid välja lülitada. «Näiteks anname selle soovituse ruuterite ja digibokside kohta ka suvisel äikesehooajal. Samuti on mõistlik mis tahes seadme pikemalt jõude jätmise korral (näiteks nädalavahetusel suvilasse minnes vms) see välja lülitada või pistikust eemaldada,» selgitas ta.