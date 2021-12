USA maksuamet: varastatud kraamist ja altkäemaksudest peab ka aru andma

Teavitused seesugustest ootamatutest nõudmistest lõid selle nädala alguses internetis laineid ning irvhammastel on olnud mitu lõbusat päeva. Näiteks soovitatakse varastatud kraam enne maksudeklaratsiooni esitamist tagastada ja hiljem see uuesti varastada. Nii on maksuameti silmis kõik korras.