Parkimistrahve on määratud minutilise hilinemise ja lumel parkimise eest

Sestap vaatame lähemalt, millal on tehtud trahvid osutunud ebaõiglaseks. Mõned parkimistrahvid on välja kirjutatud suisa kummalistel asjaoludel.

Äpp ajas jama

Septembris sai autojuht trahvi parkides Tartus L. Puusepa 8 asuvas parklas. Seal on aga kaks parkimistsooni: YT74 ja YT76 . Usaldades ühisteenuste äppi, maksis tarbija YT74 tsoonis parkimise eest. Ühisteenuste hinnangul oli auto pargitud aga teisele alale ning vaatamata sellele, et inimene oli heas usus parkimise eest maksnud, määrati talle trahv. Tarbijavaidluse komisjoni hinnangul peab Ühisteenused trahvisumma 30 eurot autojuhile tagastama.

Tarbija jäi parkimispileti ostmisega 1 minuti hiljaks

Septembris samas parklas jäi üks autojuht parkimispileti ostmisega minuti hiljaks. Trahv kirjutati välja kell 16.01. Oma parkimispileti ostis autojuht kell 16.02. See tähendab, et minuti jooksul jõuti talle teha 30-eurone trahv.

Trahvi kirjutati välja autole, mis polnud keelualale pargitud

Autojuht sai leppetrahvi suuruses 35 eurot põhjendusega, et tema sõiduk oli pargitud aadressil Uusküla 19, kuid selleks puudus parkimisluba. Fotodelt selgus, et parkimiskeelu märgid paiknesid tee ääres, mis viib elumaja juurde. Trahvi saanud sõiduk oli aga märgist kaugel. Kui elumaja parkimisala ka sinna laienes, ei olnud autojuhil võimalik seda kuidagi teada. Sestap oli Tarbijavaidluste komisjon seisukohal, et trahv tuleks tühistada.

Trahv jõudis inimeseni liiga hilja

Kuna trahv jõudis valesti parkinud juhini 2 aastat ja 7 kuud pärast selle välja kirjutamist, oli Tarbijavaidluste komisjon seisukohal, et inimesel on õigus eeldada, et temalt trahviraha sisse ei nõuta. Pealegi on fotodelt näha, et autojuht oli trahvi saamise ajal autos ning trahviteate oleks võinud talle kohe üle anda.