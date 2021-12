Lugeja kirjutab: hambaarsti vastuvõtuaja unustamine läks maksma 40 eurot

Arstid on hajameelsete klientidega hädas ja seepärast on paljudes kliinikutes, haiglates ja ravikeskustes ette nähtud trahvid neile, kes õigeks ajaks kohale ei tule ja sellest ka ette teada ei anna. Oma hambaarsti vastuvõtuaja unustanud patsient sai kohale tulemata jätmise eest 40 eurot trahvi.

«Sain teada, et kohale tulemata jätmise eest on tavapärane küsida tasu. Suuremat trahvi kui 40 eurot ma ei suutnudki leida, tundus jaburalt suur number,» kirjutas lugeja oma kogemusest hambaarstiga.

Lohakus on kallis lõbu, kuid unustamist võib ikka ette tulla. Tallinna eriarstikeskuses tuleb sellisel juhul maksta 10 eurot. Unimed hambakliinikutes on see tasu 30 eurot.